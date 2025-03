PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrzeugteilediebstahl +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden +++ Illegales Glücksspiel aufgedeckt

Limburg (ots)

1. Fahrzeugteilediebstahl,

Bad Camberg, Park & Ride Parkplatz, Bundesautobahn 3, Mittwoch 26.03.2025 bis Donnerstag, 27.03.2025, (je) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden auf dem P&R Parkplatz an der Bundesautobahn 3 bei Bad Camberg mehrere Fahrzeugteile gestohlen. Unbekannte Täter haben bei einem geparkten grauen Mercedes AMG den linken Vorderreifen abgeschraubt und mitgenommen. Bei einem weiteren Reifen wurden bereits die Radmuttern entfernt. Darüber hinaus wurden beide Außenspiegel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431-9140-0 entgegen.

2. Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Waldbrunn, Kreisstraße 489, Donnerstag, 27.03.2025, 21:15 Uhr (je) Am Donnerstagabend kam es gegen 21:15 Uhr bei Waldbrunn auf der Kreisstraße 489 zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 22-jähriger junger Mann aus Hadamar geriet mit seiner Mercedes C-Klasse in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 14-jährigen Rollerfahrer aus Waldbrunn. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 EUR. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mercedesfahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,00 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

3. Illegales Glücksspiel aufgedeckt

Hadamar, Mittwoch, 26.03.2025, 18:00 Uhr (md) In Hadamar konnte die Polizei am Mittwoch im Rahmen einer Kontrolle ein unerlaubtes Glückspiel aufdecken und Bargeld sowie Spielautomaten beschlagnahmen. Gegen 18:00 Uhr führten Polizeibeamte einer speziell geschulten Arbeitsgruppe sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes Hadamar in einem Objekt in der Altstadt eine Kontrolle durch. In einem Nebenraum des dortigen Objektes, wurde eine 8-köpfige Personengruppe im Alter zwischen 33 und 71-Jahren angetroffen, welche zu diesem Zeitpunkt mit einem unbekannten Brettspiel zugange war. Bei der Durchsuchung der Beteiligten sowie der Räumlichkeiten konnten Bargeld im vierstelligen Bereich sowie illegale Spielautomaten aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen vor Ort entlassen, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

