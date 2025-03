PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Suchmaßnahmen in Weilburg

Limburg (ots)

Suchmaßnahmen in Weilburg,

Weilburg, 28.03.2025

(da)Die Suchmaßnahmen nach dem 6-jährigen Jungen aus Weilburg werden auch am Wochenende fortgesetzt. Wie in den vergangenen Tagen liegt der Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen auf der Ermittlungsarbeit und der Auswertung von Hinweisen. Bereits am Freitag hatten Taucher von Polizei und Feuerwehr systematisch mehrere hundert Meter der Lahn abgesucht. Diese Absuche erbrachte jedoch noch keine neuen Erkenntnisse. Über das Wochenende werden nun Polizeikräfte aus Limburg aber auch dem gesamten Polizeipräsidium Westhessen die Suche nach Pawlos aufrechterhalten und jedem Hinweis nachgehen. Ziel unserer Maßnahmen ist und bleibt es, den Jungen zu finden.

Das Hinweistelefon bleibt auch über das Wochenende unter der Rufnummer (06431) 9140 - 599 erreichbar. Sollten Sie Pawlos antreffen, verständigen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110.

Für die Medien ist die Pressestelle bis heute 17 Uhr erreichbar. Auch am Samstag und Sonntag wird die bekannte Telefonnummer jeweils von 9 bis 11 Uhr für Presseauskünfte zur Verfügung stehen. Von proaktiven Anrufen bei den jeweiligen Polizeidienststellen zwecks Medienauskünften bitten wir abzusehen. Sollten sich neue Entwicklungen ergeben, werden wir Sie schnellstmöglich über dieses Portal informieren und für Rückfragen zur Verfügung stehen.

