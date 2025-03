POL-LM: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug +++ Diebstahl von E-Scooter +++ Verkehrsunfallflucht in Waldbrunn - Fussingen

Limburg (ots) - Suchmaßnahmen in Weilburg, Weilburg, 28.03.2025 (da)Die Suchmaßnahmen nach dem 6-jährigen Jungen aus Weilburg werden auch am Wochenende fortgesetzt. Wie in den vergangenen Tagen liegt der Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen auf der Ermittlungsarbeit und der Auswertung von Hinweisen. Bereits am Freitag hatten Taucher von Polizei und Feuerwehr systematisch mehrere hundert Meter der Lahn abgesucht. Diese Absuche erbrachte jedoch noch keine neuen ...

