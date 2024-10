Feuerwehr Heimbach

FW Heimbach: Person von Feuerwehr und DLRG aus Wasser gerettet - Großeinsatz am Heimbacher Staubecken

Heimbach (ots)

Heimbach, Seerandweg, 14:20 Uhr, 06.10.2024

Um 14:20 Uhr wurde die Feuerwehr Heimbach, die DLRG-Ortsgruppe Heimbach sowie der Rettungsdienst und die Polizei mit dem Stichwort "Person im Wasser" an die Rur unterhalb des Stauwehr in Heimbach alarmiert.

Vor Ort konnte eine Person im Wasser vorgefunden werden, die offensichtlich nicht auf die unternommenen Rettungsversuche reagierte. Durch Rettungsschwimmer der DLRG wurde die betroffene Person gesichert und an Land gebracht, wo sie von der Feuerwehr mittels einer Schleifkorbtrage auf festen Untergrund transportiert und dort an den Rettungsdienst übergeben wurde. Der Rettungsdienst transportierte die Person unter Notarztbegleitung in ein umliegendes Krankenhaus.

Im Einsatz waren insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG-Ortsgruppe mit einer Einsatzdauer von 2 Stunden und 25 Minuten.

(ami)

