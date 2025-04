Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 38-Jährigen auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide

Kleve - Emmerich (ots)

Die Bundespolizei hat am frühen Montagmorgen, 7. April 2025, um 00:30 auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 38-jährigen Ukrainer im Rahmen der Grenzkontrollen verhaftet. Der Mann reiste zuvor in einem in Litauen zugelassenen Personenkraftwagen aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Beim Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Oldenburg mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro bezahlen oder eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Zudem hat das Amtsgericht Oldenburg eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro wegen Urkundenfälschung erlassen. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass für das genutzte Fahrzeug seit November 2022 kein Versicherungsschutz mehr besteht. Der Ukrainer wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferte die Bundespolizei den Ukrainer zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve ein, da er die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell