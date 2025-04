Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrlässige Brandstiftung am Hauptbahnhof Aachen Bundespolizei kann Täter mittels Videoauswertung identifizieren

Aachen (ots)

Am 06.04.25 führte ein vermutlich unbedachtes Wegwerfen einer noch brennenden Zigarette ins Gleisbett zum Einsatz von Bundespolizei und Feuerwehr in Aachen am Hauptbahnhof.

Eine männliche, bis dato unbekannte Person, warf am Gleis 3 eine noch glühende Zigarette in den Gleisbereich. Dies hatte zur Folge, dass ein dort befindlicher Holzschweller Feuer fing und entzündete.

Der Versuch der Streife der Bundespolizei in Aachen, den Brand zu löschen, war vergeblich, sodass die Berufsfeuerwehr in Aachen alarmiert wurde und ausrückte. Mehrere Löschangriffe waren - unter vorheriger Gleissperrung - nötig, um den Brand einzudämmen und letztlich zu löschen. Der verantwortliche Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG veranlasste den Ausbau des Holzschwellers. Die Strecke konnte nach knapp drei Stunden wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen der Bundespolizei zur Identität des Mannes laufen zurzeit noch.

Die Bundespolizei warnt vor achtlosem Wegwerfen brennender Gegenstände im Bahnhofsgelände und an Bahnanlagen. Auch vermeintliche Kleinigkeiten können eine große Wirkung erzeugen.

