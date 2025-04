Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fanschal entwendet - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Essen - Haltern am See (ots)

Gestern Abend (6. April) sollen ca. zehn Unbekannte im Hauptbahnhof Essen einem Jugendlichen unter Gewaltandrohung seinen RWE-Schal gestohlen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können.

Gegen 22:50 Uhr wollte ein 17-Jähriger im Essener Hauptbahnhof die Heimreise, nach der Fußballbegegnung Rot-Weiss Essen gegen Hansa Rostock, mit dem RE 42 in Richtung Haltern am See am Bahnsteig zu Gleis 22 antreten. Im Zug sollen mehrere Rostock-Anhänger versucht haben seine rote Sportjacke an sich zu reißen. Der Deutsche konnte dies jedoch durch Festhalten verhindern, verließ den Zug und begab sich in Richtung Osttunnel. Dort soll eine ca. zehnköpfige Gruppe ihn umkreist haben. Anschließend sollen diese unter Androhung von Gewalt die Herausgabe seines Rucksacks gefordert haben. Die Unbekannten entwendeten den Vereinsschal des RWE und begaben sich anschließend in den RE42.

Alarmierte Bundespolizisten konnten die Verdächtigen vor Ort nicht mehr antreffen. Der Jugendliche begleitete die Uniformierten zur Wache. Die Erziehungsberechtigte konnte telefonisch nicht erreicht werden. Die Beamten sicherten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras des Hauptbahnhofs.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung und versuchten räuberischen Diebstahls ein und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen, die sich am 6. April 2025, zwischen 22:50 Uhr und 22:55 Uhr, am Bahnsteig zu Gleis 22 und im Osttunnel des Essener Hauptbahnhofs aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell