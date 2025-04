Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Von Bundespolizei verhaftet - Mutter eines 35-Jährigen zahlt Strafe

Vor einer Gefängnisstrafe hat eine Mutter ihren 35-jährigen Sohn bewahrt. Sie zahlte für ihn eine offene Strafe.

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben den 35-Jährigen aus Magdeburg am Sonntagnachmittag (6. April) am Hauptbahnhof Paderborn kontrolliert. Dabei wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster bekannt. Der Deutsche war 2018 vom Amtsgericht Beckum wegen Betruges zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er nur unvollständig bezahlt hatte. Der noch offenen Summe von 450 Euro stand eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen gegenüber. Erst seine Mutter konnte ihm helfen, indem sie die offene Strafe bei der Polizei in Lippstadt einzahlte und ihrem Sohn dadurch eine Haftstrafe ersparte.

