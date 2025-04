Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wer nicht hört - Bundespolizei nimmt Unverbesserliche am Kölner Hauptbahnhof in Gewahrsam

Köln (ots)

Am vergangenen Samstag (05. April) soll ein 29-jähriger Guineer einen Mitarbeiter eines Supermarktes im Kölner Hauptbahnhof angegriffen haben. Da er sich auch gegenüber der Polizei nicht beruhigte, endete sein Morgen im Gewahrsam.

Gegen 07:45 Uhr trafen Beamte der Bundespolizei den Euskirchener nach begangener Straftat an und führten ihn zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen der Dienststelle zu.

Anstatt sich zu beruhigen, verhielt sich der 29-Jährige aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und randalierte in den Gewahrsamsräumen. Nachdem er sich zunächst beruhigte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen mit einem Platzverweis für den Kölner Hauptbahnhof entlassen. Auch die Folgemaßnahmen, sollte er sich nicht an den Platzverweis halten, wurden dem Mann erläutert.

Nur wenige Minuten später trafen die Beamte den Unbelehrbaren erneut im Hauptbahnhof an, als dieser andere Reisende belästigte. Hier verhielt er sich im Umgang mit den Polizisten so aggressiv, dass schließlich eine zweite Streife angefordert werden musste.

Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Köln nahmen die Uniformierten den Aggressor daher in Gewahrsam.

Am Folgetag (Sonntag, 06. April) trafen Einsatzkräfte gegen 21:30 Uhr einen 23-jährigen Ukrainer nach einem Körperverletzungsdelikt am Hauptbahnhof an.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die Beamten und verhielt sich auch während der Zuführung auf die Dienststelle aggressiv. Auf der Wache leistete er massiv Widerstand und ließ sich nicht beruhigen. Ein Atemalkoholtest bei dem Kölner ergab einen Wert von nahezu zwei Promille.

Auch in diesem Falle wurde entschieden, den Aggressor in Gewahrsamen zu nehmen.

