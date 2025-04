Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 3 im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Emmerich (ots)

Am späten Sonntagabend, 6. April 2025, um 22:40 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 am Rastplatz Löwenberger Landwehr einen 31-jährigen Deutschen bei der Einreise aus den Niederlanden als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus auf der Fahrt von Amsterdam nach Düsseldorf. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Braunschweig mit einem Haftbefehl wegen Computerbetrug gesucht wird. Der Mann zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1125 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 45-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann weiterreisen.

