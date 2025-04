Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vorläufige Festnahme - Bundespolizei stellt 54-Jährigen nach Raub

Hagen - Langerwehe (ots)

Am gestrigen Samstagmorgen (5. April) wurde ein älterer Mann mit einer blutigen Verletzung in der Bundespolizeidienststelle am Hagener Hauptbahnhof vorstellig und gab an, ausgeraubt worden zu sein. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen und nahmen diesen vorläufig fest.

Gegen 6:15 Uhr erschien ein 73-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hagener Hauptbahnhof. Er wies eine blutende Kopfverletzung auf und klagte über starke Schmerzen am linken Rippenbogen. Gegenüber den Beamten schilderte der spanische Staatsbürger, dass er in einem nahegelegenen Waschsalon von einem Unbekannten mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden sei. Als er daraufhin zu Boden ging, soll der Fremde auf den älteren Mann eingetreten haben. Anschließend soll er die Jacken- und die Hosentaschen des Geschädigten durchsucht haben. Nachdem der mutmaßliche Räuber geflohen war, suchte der Mann aus Langerwehe umgehend die Bundespolizeiwache auf. Den Einsatzkräften übergab er einen Schal, den er dem Aggressor im Verlauf der Auseinandersetzung abgenommen hatte. Zudem konnte er den Täter gegenüber den Uniformierten sehr detailliert beschreiben.

Die Bundespolizisten führten umgehend eine Fahndung im Nahbereich durch und konnten den Verdächtigen schließlich an der Wehrstraße in Hagen ausfindig machen und dem Bundespolizeirevier am Hagener Hauptbahnhof zuführen.

Unterdessen forderten weiteren Beamte einen Rettungswagen für den Spanier (73) an. Nach einer ersten Untersuchung wurde der Mann in ein zuständiges Krankenhaus gebracht. Vor Ort konfrontierte ihn ein Uniformierter mit einem Lichtbild des Verdächtigen. Der Geschädigte bestätigte schließlich, dass es sich um den Angreifer handelte.

In den Wachräumen gab der polnische Staatsbürger zu, dass es sich bei dem Schal um seinen handelte. Als die Einsatzkräfte ihn mit den Tatvorwürfen konfrontierten, machte der 54-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Identität des Wohnungslosen (54) stellten die Polizisten anhand seines polnischen Reisepasses zweifelsfrei fest. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Pole mit rund zwei Promille alkoholisiert war.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache in Hagen sperrten die Bundespolizisten die Tatörtlichkeit bis zu dem Eintreffen der Kriminalpolizei ab. Zudem nahmen die Beamten den 54-Jährigen fest und führten diesen für die weiteren Maßnahmen dem Polizeigewahrsam in Hagen zu. Er wird sich nun wegen des Raubes verantworten müssen.

