Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann hat am Freitagabend (05.04.2024) einen 52-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof angegriffen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mitarbeiter den alkoholisierten 31-Jährigen aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegen 21:15 Uhr gebeten haben, den Bahnhof zu verlassen. Hierbei kam es laut Zeugenaussagen zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden, bei welcher der 31-Jährige den Mitarbeiter anschließend am Arm festhielt. Im weiteren Verlauf soll es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, wobei nach bisherigen Informationen niemand verletzt wurde. Hinzugerufene Beamte der Bundespolizei trafen den 31-jährigen algerischen Staatsangehörigen noch vor Ort an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

