Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, versuchte Brandstiftung, Polizei sucht Zeugen

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagabend (29.03.25) an der Mühlenstraße versucht, einen Wohnwagen in Brand zu setzen. Ein Nachbar bemerkte um kurz vor 21.00 Uhr, dass am Wohnwagen ein Feuer zu sehen war. Er benachrichtigte den Geschädigten. Gemeinsam konnten sie den Brand löschen. Der Wohnwagen stand zum Tatzeitpunkt in einer Einfahrt zwischen zwei Häusern auf Höhe der Einmündung Gronenweg. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wie der Brand entstanden ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell