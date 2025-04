POL-ST: Rheine, Streit an der Ampel endet in Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Ladbergen (ots) - Am Dienstag (01.04.) ist ein Transporter auf der A 1 bei Ladbergen durch einen Gegenstand, der vermutlich von einer Brücke fiel, beschädigt worden. Der Fahrer fuhr auf der A 1 in Richtung Dortmund. In Höhe der Autobahnbrücke Overbecker Weg sah der Mann gegen 18.35 Uhr eine Person auf der Brücke stehen. In Höhe der Brücke hörte er dann einen lauten Knall, und die Frontscheibe seines Fahrzeugs war ...

mehr