Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Fahrzeug auf Autobahn beschädigt

Ladbergen (ots)

Am Dienstag (01.04.) ist ein Transporter auf der A 1 bei Ladbergen durch einen Gegenstand, der vermutlich von einer Brücke fiel, beschädigt worden. Der Fahrer fuhr auf der A 1 in Richtung Dortmund. In Höhe der Autobahnbrücke Overbecker Weg sah der Mann gegen 18.35 Uhr eine Person auf der Brücke stehen. In Höhe der Brücke hörte er dann einen lauten Knall, und die Frontscheibe seines Fahrzeugs war beschädigt. Es könnte sich nach den Angaben des Fahrers und des Beifahrers um ein Handy gehandelt haben. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Die Person, die sich auf der Brücke befand oder Personen, die Hinweise auf diese geben können, melden sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05485/9337-4515.

