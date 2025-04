Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Kindergarten

Ibbenbüren (ots)

Zwischen Mittwoch (02.04.), 16.30. Uhr und Donnerstag (03.04.), 06.50 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in einen Kindergarten am Brunnenweg/Ecke Im Venn eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, wurde ein Fenster an der rückwärtigen Turnhalle aufgehebelt. Im Büro wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Bislang konnte festgestellt werden, dass ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde. Ob Weiteres fehlt, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451-/591-4315 entgegen.

