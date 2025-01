POL Schwaben Nord: Einbruch in Einfamilienhaus

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Montag (06.01.2025) fuhr ein 26-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in der Donauwörther Straße. Zudem hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in seinem Transporter. Bei der Kontrolle stellten die Beamten alkohol- und drogentypisches ...

