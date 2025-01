Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandstiftung - 30-Jähriger festgenommen

Augsburg (ots)

----------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ------------

Bissingen - Am vergangenen Sonntag (05.01.2025) kam es zu einem Brand einer Garage in der Premauerstraße. Die Polizei nahm einen Mann fest.

Gegen 22.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen dem Brand der Garage verständigt. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte das Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei nahm einen 30-jährigen Mann als Verursacher fest. Zudem wurde der Mann als Tatverdächtiger von drei weiteren Bränden identifiziert.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Dienstag (07.01.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen Brandstiftung und setzte diese in Vollzug. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen den 30-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell