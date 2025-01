POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkohol - weitere Fahrt verhindert

Augsburg (ots) - Innenstadt - Bereits am vergangenen Donnerstag (02.01.2025) griff ein bislang unbekannter Täter eine 22-jährige bzw. 31-jährige Frau in der Bahnhofsstraße an. Zudem versuchte der Unbekannte die Handtasche der 31-Jährigen zu entreißen. Gegen 20.15 Uhr kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und den beiden Frauen. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter ...

