Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am vergangenen Donnerstag (02.01.2025) griff ein bislang unbekannter Täter eine 22-jährige bzw. 31-jährige Frau in der Bahnhofsstraße an. Zudem versuchte der Unbekannte die Handtasche der 31-Jährigen zu entreißen.

Gegen 20.15 Uhr kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und den beiden Frauen. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter auf die beiden Frauen ein. Zudem versuchte er die Handtasche der 31-Jährigen gewaltsam zu entreißen. Die 22-Jährige und die 31-Jährige flüchteten in eine Straßenbahn der Linie 3. Passanten verhinderten, dass der Unbekannte den Frauen in die Straßenbahn folgte. Bei dem Vorfall wurden die beiden Frauen leicht verletzt.

Die 22-Jährige und die 31-Jährige informierten im Nachgang die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchtem Handtaschenraub und Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder den Unbekannten festgehalten haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

