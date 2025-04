POL-ST: Ibbenbüren, Sprengung am Kraftwerk, Polizei durchgehend erreichbar

Polizei Steinfurt

Am Sonntag (06.04.) werden auf dem Gelände des Kraftwerks an der Osnabrücker Straße das Kesselhaus und der Kühlturm gesprengt. Von den Evakuierungsmaßnahmen im Sperrbereich ist auch die Polizeiwache in Ibbenbüren betroffen. Bereits gegen 7.00 Uhr ziehen die Polizeibeamten für die Zeit der Sprengung ins Bürgerbüro der Stadt Ibbenbüren, Alte Münsterstraße 19. Dort können die Bürgerinnen und Bürger die Polizistinnen und Polizisten unter der bekannten Rufnummer 05451/591-4315 durchgehend erreichen. Während der Sprengung gehen die Beamten ihrer normalen Streifentätigkeit nach. Sobald die Sperrbereiche wieder aufgehoben sind, und die Beamten in der Wache an der Osnabrücker Straße ihren Dienst versehen, wird dies im Rahmen einer Pressemitteilung und über die sozialen Medien der Kreispolizeibehörde bekanntgegeben.

