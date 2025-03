Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann in Unterbindungsgewahrsam genommen

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend wurde die Polizei zu einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Ruhlaer Straße gerufen, weil ein Mann offenbar Passanten beleidigte und Fahrzeuge beschädigen würde. Der 25-Jährige (serbisch-montenegrinisch) beschädigte ein dort abgestelltes Leichtkraftfahrzeug und verletzte zwei unbeteiligte Männer im Alter von 23 und 27 Jahren (deutsch) leicht. Bei Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann unkooperativ und wirkte desorientiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Er musste in Unterbindungsgewahrsam genommen werden. Später wurde er auf Weisung in eine Fachklinik gebracht. Gegen den 25-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

