Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisste Frau aufgefunden

Friedrichroda (ots)

Gestern Abend kam es bis in die Nachtstunden zu einem umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Zusammenhang mit einem Vermisstenfall . Eine 78 Jahre alte Frau aus Friedrichroda wurde als vermisst gemeldet. Intensive Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung vom Polizeihubschrauber, Rettungs-und Personensuchhunden sowie Drohnen und einem entscheidenden Bürgerhinweis führten letztendlich zum Auffinden der Frau in den frühen Morgenstunden im Bereich Hörselgau. Die 78-Jährige war wohlauf, lediglich unterkühlt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Gotha bedankt sich für die Mithilfe. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell