POL-RE: Castrop-Rauxel: Tatverdächtiger nach Autoaufbrüchen vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte gestern einen 27-jährigen Mann, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, stellen und festnehmen.

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am frühen Dienstagmorgen einen verdächtigen Mann, der gegen 03:40 Uhr ihr Auto aufgebrochen und durchwühlt haben soll. Die Beamtinnen und Beamten konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später an der Bahnhofstraße antreffen und stellen. Der 27-Jährige warf zu diesem Zeitpunkt mehrere Kreditkarten weg. Ermittlungen ergaben, dass die Karten sich vorher in Fahrzeugen befanden, die an der Schulstraße und am Gartenweg standen und ebenfalls aufgebrochen wurden.

Die Polizei stellte das mutmaßliche Diebesgut sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

