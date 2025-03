Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit E-Scooter - 20-Jährige verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Am Kämpchen/Gungstraße sind am frühen Dienstagabend ein Auto und ein E-Scooter zusammengestoßen. Eine 20-jährige Frau aus den Niederlanden wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die junge Frau stand als "Beifahrerin" hinten auf dem E-Scooter, was nicht erlaubt ist. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 21-jährige Autofahrerin aus Gladbeck gegen 18 Uhr auf der Straße Am Kämpchen Richtung Prosperstraße unterwegs. Als sie über die Kreuzung fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter, der von links aus der Gungstraße kam und weiter geradeaus fuhr. Am Lenker stand eine 16-Jährige aus Bottrop, dahinter die 20-Jährige. Eine Rettungswagen brachte die 20-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 4.200 Euro. Wie sich herausstellte, bestand für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz, so dass eine weitere Anzeige geschrieben wurde.

