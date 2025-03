Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Keine Plagiate - aber viele Parkverstöße bei Trödelmarkt festgestellt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung des Ordnungsamtes der Stadt Oer-Erkenschwick und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Polizei und Ordnungsamt waren am vergangenen Sonntag (09.03.2025) erneut gemeinsam auf dem Trödelmarkt an der Industriestraße unterwegs. Im November des vergangenen Jahres waren, in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt, zahlreiche gefälschte Waren an den Verkaufsständen festgestellt worden (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5911370).

Am Sonntag fiel die Bilanz deutlich positiver aus. An den Verkaufsständen konnten keine gefälschten Waren festgestellt werden, dementsprechend mussten auch keine Strafverfahren eingeleitet werden.

Das Ordnungsamt stellt allerdings zahlreiche Parkverstöße im nahen Umfeld des Trödelmarktes fest. Hauptsächlich standen dabei Autos auf Geh- und Radwegen. Das Ordnungsamt der Stadt musste über 100 Verwarnungsgelder ausstellen.

Polizei und Ordnungsamt zeigen sich mit der Entwicklung auf dem Trödelmarkt zufrieden, werden jedoch auch in Zukunft ein Auge auf die Situation haben.

