POL-Einsatz: Vermeintlicher Seenotfall vor 88079 Kressbronn (Nonnenhorn) löst Sucheinsatz aus

88079 Kressbronn (Nonnenhorn) - Am frühen Sonntagnachmittag meldete eine aufmerksame Bürgerin vom Ufer aus einen vermeintlich in Seenot geratenen Surfer. Dieser versuche schon längere Zeit vergeblich, auf sein Brett zu gelangen. Östlich der Steganlage Nonnenhorn konnte durch Rettungskräfte ein Surfer angetroffen werden. Dieser gab aber an, zwar Probleme gehabt zu haben, sei jedoch nicht in Seenot und zudem auf dem Weg ans Ufer. Um eine weitere Notlage auszuschließen, wurde der dortige Seeraum großräumig mit einer Suchkette aus Booten der DLRG, der bayrischen Wasserwacht, der Feuerwehr, des Zolls und der Wasserschutzpolizei sowie mit einer polizeilichen Drohne abgesucht.

