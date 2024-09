Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Nachholtermin zur Weihnachtszeit: Das LPO spielt am 18. Dezember 2024 in Eislingen

Göppingen (ots)

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres 2024, in dem das Polizeipräsidium Einsatz sein zehnjähriges Bestehen feiert, spielt das Landespolizeiorchester am Mittwoch, 18. Dezember 2024, in der Stadthalle in Eislingen. Das Polizeipräsidium Einsatz und der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. laden alle Bürgerinnen und Bürger zu diesem außergewöhnlichen Benefizkonzert ein. Es ist der Nachholtermin des im Juni ausgefallenen Konzertes.

"Wir halten unser Versprechen und holen das Landespolizeiorchester anlässlich unseres Jubiläums noch in diesem Jahr wieder zu uns in den Landkreis Göppingen", so Polizeipräsident Anton Saile. Aufgrund der kalten Witterung zum Jahresende kann die Veranstaltung jedoch nicht wie für den Sommer geplant im Hangar des Polizeipräsidiums Einsatz stattfinden. Stattdessen gastieren die Musikerinnen und Musiker erneut in der Stadthalle Eislingen (Kronenplatz, 73054 Eislingen/Fils).

Eintrittskarten können bei den Vorverkaufsstellen - i-Punkt in Göppingen, - Kulturamt der Stadt Eislingen

erworben werden. Der Eintritt kostet 15 Euro pro Person. Alle bereits gekauften Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Beginn des Konzerts mit den Klängen des Landespolizeiorchesters ist um 19:00 Uhr, die Saalöffnung ist um 18:30 Uhr. Mögliche Restkarten können an der Abendkasse erworben werden.

"Ich freue mich schon heute auf das Landespolizeiorchester, den Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder und das musikalische Vorweihnachtsgeschenk, das sie uns an diesem Abend bescheren", so Polizeipräsident Saile.

