POL-Einsatz: Tödlicher Unfall im Bootsbetrieb

88085 Langenargen, Bodensee vor Langeargen (ots)

Am 24.08.2024 gegen 15:30 Uhr befand sich ein Motorboot mit einer 5-köpfigen Personengruppe (27-29 Jahre) auf dem See zum Wakeboard fahren. Hierbei kam es zu einem tragischen Unglück, wodurch ein männliches Besatzungsmitglied in die Schiffsschraube geriet und sich hierbei tödlich verletzte. Die Ermittlungen wurden durch die Wasserschutzpolizei Langenargen aufgenommen und dauern an.

