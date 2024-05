Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe

Malsch - Mehrere Einbrüche im Stadt- und Landkreis Karlsruhe - mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger ist am Donnerstag nach einem Wohnungseinbruch in Malsch vorläufig festgenommen worden und kam im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zwei Männer gegen 16.00 Uhr über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Danziger Straße eingebrochen sein. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Hierbei wurden sie von einem Anwohner beobachtet, der geistesgegenwärtig die Polizei verständigte. Kurz darauf verließen die mutmaßlichen Einbrecher über eine Terrassentür das Haus und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Polizeibeamte konnten einen der beiden Verdächtigen in einer nahegelegenen Hecke aufspüren und vorläufig festnehmen. Der 50-jährige führte neben Schmuck und Bargeld auch mutmaßliches Einbruchwerkzeug mit sich. Zudem konnten u.a. die Eheringe der Geschädigten bei dem Mann aufgefunden und somit eindeutig zugeordnet werden. Eine Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen führte bislang nicht zur Identifizierung dessen.

Darüber hinaus ereigneten sich am Mittwoch zwei weitere Wohnungseinbrüche in Karlsruhe.

In der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 17.30 Uhr schlugen noch Unbekannte, wahrscheinlich mit einer Gartenschere die im Hof lag, ein Fenster einer Doppelhaushälfte in der Daxlander Straße ein. Im Haus durchsuchten sie offenbar mehrere Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ebenfalls am Mittwoch hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Heinrich-Weitz-Straße in Durlach-Bergwald eine Terrassentür auf. Anschließend durchwühlten die Verdächtigen Schränke und Schubladen mehrerer Zimmer. Anwohner verständigten nach ihrer Rückkehr die Polizei. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren in der Wohnung. Derzeit steht nicht fest, ob Gegenstände entwendet wurden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Derzeit steht noch nicht fest, ob der Festgenommene für die Taten in Durlach-Bergwald und Daxlander verantwortlich ist.

Zeugen zu den Einbrüchen in Malsch sowie im Bereich Karlsruhe werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell