POL-RE: Herten: Polizist von Hund verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 37-jähriger Polizeibeamter ist am späten Montagabend im Einsatz verletzt worden - er wurde von einem Hund gebissen. Anwohner hatten die Polizei wegen einer Ruhestörung an die Otto-Lenz-Straße gerufen. Während die Beamten versuchten, die Situation gegen 23.30 Uhr vor Ort zu klären, sprang plötzlich ein größerer Hund auf den 37-Jährigen zu und biss in die Beine des Polizisten. Der verletzte Beamte wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt, er verblieb dienstfähig. "Wir sind erleichtert, dass unser Kollege nur leicht verletzt wurde", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Dieser Vorfall erinnert uns daran, dass bei Einsätzen immer unerwartete Situationen auftreten können - und wir als Polizei auf Alles vorbereitet sein müssen."

