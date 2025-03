Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 11-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer. Gegen 18.40 Uhr fuhr ein 43-Jähriger aus Bottrop auf der Kettelerstraße in Richtung Birkenstraße. Ein 11-Jähriger aus Bottrop war zu diesem Zeitpunkt auf einem dortigen Fahrradweg unterwegs und beabsichtigte die Kettelerstraße zu queren. Es kam zu einer Kollision mit dem Autofahrer. Der Junge wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell