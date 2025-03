Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Bottrop/ Gladbeck/ Castrop-Rauxel: Einbrüche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Am Freitagnachmittag (17:28 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus auf der Saarstraße. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte den mutmaßlichen Einbruch und sprach die zwei unbekannten Tatverdächtigen lautstark an. Sie ergriffen die Flucht.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: -männlich - dunkle Haare - blaue Jeans - dunkler Pullover 2. Person: -weiblich - lange braune Haare - weiße Basecap - blaue Jeanshose - dunkle Weste

Bottrop:

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag in eine Tankstelle an der Prosperstraße ein. Dazu traten sie gegen 2:56 Uhr gegen die Schiebetür, um sich so Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Sie stahlen zahlreiche Zigarettenstangen und verstauten sie in einem mitgebrachtem Tuch.

Personenbeschreibung: Bei beiden Tätern handelt es sich vermutlich um Männer. 1. Person:

- Handschuhe - trug Kopfbedeckung - Tuch und Maske vor Mund und Nase

2. Person:

- Handschuhe - Kupuzenjacke mit reflektierenden , waagerechten Streifen am unteren Rücken

Gladbeck:

Auf der Dorstener Straße entfernten unbekannte Täter ein Fenster eines Büroraums aus der Verankerung. Im Gebäude öffneten die Täter gewaltsam mehrere Türen. Im Anschluss hebelten sie einen Tresor auf und stahlen Bargeld. Die Tat passierte in der Nacht von Samstag (20:00 Uhr) auf Sonntag (05:40 Uhr).

Castrop-Rauxel:

In der letzten Nacht (ca. 01:30 Uhr) hebelte ein unbekannter Mann die Tür eines Geschäftes am Berliner Platz auf. Mit Bargeld flüchtete er anschließend unerkannt. Eine Videoüberwachung zeichnete den Täter auf : -Normale Statur - dunkle, kurze Haare - bekleidet mit einer Winterjacke mit Camouflagemuster - dunkle Hose - dunkle Handschuhe

Hinweistelefon für Zeugen: 0800/2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell