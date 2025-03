POL-RE: Herten: Mindestens sieben Autos in Süd aufgebrochen

Recklinghausen (ots) - Am Freitagnachmittag (ca.13:00 Uhr) schlug ein aufmerksamer Senior zusammen mit seiner Nachbarin mutmaßliche Betrüger in die Flucht. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen klingelten bei einem Senior an der Wohnungstür (Lange Wanne). Sie gaben sich als Wasserwerker aus und erklärten in die Wohnung zu müssen. Auf Nachfrage konnten die Tatverdächtigen keinen Ausweis vorzeigen. Der Senior ...

mehr