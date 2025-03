Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht falsche Wasserwerker

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag (ca.13:00 Uhr) schlug ein aufmerksamer Senior zusammen mit seiner Nachbarin mutmaßliche Betrüger in die Flucht.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen klingelten bei einem Senior an der Wohnungstür (Lange Wanne). Sie gaben sich als Wasserwerker aus und erklärten in die Wohnung zu müssen. Auf Nachfrage konnten die Tatverdächtigen keinen Ausweis vorzeigen. Der Senior reagierte richtig und verwehrte den Unbekannten den Zutritt. Die Männer versuchten den Senior zur Seite zu schieben, um in die Wohnung zu gelangen. Der Anwohner rief daraufhin nach seiner Nachbarin. Diese erklärte lautstark, dass sie die Polizei informieren würde. Daraufhin flüchteten die mutmaßlichen Betrüger.

Personenbeschreibung der beiden Männer:

1. Person:

-20-30 Jahre alt - normale Statur- braune Haarfarbe - ca. 1,70 Meter - rote Jacke mit gelber Warnweste 2. Person: -20-30 Jahre alt - normale Statur - braune Haarfarbe - ca. 1,80 Meter - blaue Jacke mit Emblem auf dem Ärmel

Wer Hinweise zu dem "falschen Wasserwerker" geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Personen bzw. Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung. Und: Informieren Sie ihre (älteren) Angehörigen über die Maschen der Trickbetrüger, damit nicht ihre Eltern/Großeltern Opfer werden.

Weitere Infos gibt es auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell