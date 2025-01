POL-ME: Polizei fahndete per Hubschrauber nach Einbrecher: Festnahme! - Ratingen - 2501087

Polizei Mettmann

In Ratingen hat die Polizei am Freitagmorgen (24. Januar 2025) nach einem flüchtigen Einbrecher gefahndet und hierbei auch einen Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte dann ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Folgendes war geschehen:

Um kurz nach 6 Uhr morgens war ein Anwohner der Kaiserswerther Straße aufgrund eines lauten Knalls aus dem Schlaf gerissen worden. Als er daraufhin nach dem Rechten sah, stellte er einen Mann fest, der sich in verdächtiger Art und Weise an der Tür einer muslimischen Gemeinde zu schaffen machte und augenscheinlich versuchte, in die dortigen Räumlichkeiten einzubrechen. Zudem verschüttete der Mann eine Flüssigkeit im Eingangsbereich, ehe er dann unverrichteter Dinge davonging.

Der Zeuge alarmierte nun die Polizei, welche umgehend Fahndungsmaßnahmen, inklusive des Einsatzes eines Polizeihubschraubers, einleitete. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich dann der Verdacht, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen bereits polizeilich bekannten 27-jährigen Syrer handeln könnte.

Kurz darauf konnten Kräfte der Polizei den Tatverdächtigen an seiner Anschrift in Lintorf antreffen und vorläufig festnehmen. Der Mann wurde für die weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen zur Polizeiwache gebracht - gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zudem wurde auch der Staatsschutz eingeschaltet.

Am Tatort stellte die Polizei fest, dass es zu keinem vollendeten Einbruch gekommen war - es entstand lediglich ein kleinerer Sachschaden. Welche Art Flüssigkeit von dem Täter vor Ort verschüttet wurde, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

