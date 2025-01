Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Kaufbetrug: Unbekannter Täter flüchtig - Velbert - 2501082

Mettmann (ots)

In Velbert erbeutete ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch, 22. Januar 2025, mehrere hundert Euro Bargeld eines 85-Jährigen, den er bei einem Verkauf von Lederjacken getäuscht hatte.

So kam es zu dem Kaufbetrug:

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte sich der 85-jährige Velberter vormittags auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Sontumer Straße aufgehalten, als ihn ein unbekannter Mann ansprach. Er täuschte vor, ihn zu kennen und bot dem Senior vier Lederjacken als Geschenk an. Eine fünfte Jacke müsste er hingegen bezahlen.

Der Senior ließ sich auf das Angebot ein und zahlte die fünfte Lederjacke mit mehreren hundert Euro in bar an. Der vermeintliche Verkäufer forderte mehr, woraufhin sich die beiden zu einer Bankfiliale an der Friedrichstraße begaben. Dort hob der 85-Jährige erneut mehrere hundert Euro Bargeld ab. Als eine Bankmitarbeiterin auf das vermeintliche Kaufgeschäft aufmerksam wurde und den Verkäufer ansprach, stahl er dem Senior unmittelbar das Bargeld aus der Hand und flüchtete in Richtung Bismarckstraße.

Trotz einer Fahndung im Nahbereich konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden.

Er wird wie folgt beschrieben:

- südeuropäische Herkunft - etwa 1,70 Meter groß - schlanke Figur - kurze dunkle Haare - Drei-Tage-Bart - bekleidet mit einem hellbraunen Parka, einer blauen Jeans und braunen Stiefeln - sprach deutsch und italienisch

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet nun um Hinweise:

Wer hat das Tatgeschehen beobachtet oder kennt den bislang unbekannten Betrüger? Angaben zu dem Täter wie auch sonstige Hinweise nimmt die Polizei Velbert jederzeit unter der Telefonnummer 02051 946-6110 entgegen.

