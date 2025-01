Polizei Mettmann

POL-ME: Parfüm im Wert von 1400 Euro gestohlen - Polizei stellt Ladendiebe - Velbert - 2501083

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 22. Januar 2025, stahl ein Trio in einer Parfümerie in der Velberter Innenstadt zahlreiche Parfümflakons. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei das Trio auf der Flucht stellen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin ein Pärchen, welches eine Parfümerie an der Friedrichstraße betrat. In einem unbeobachteten Moment entwendeten diese mehrere Parfümflaschen aus einem Regal. Mit einer weiteren Frau floh das Pärchen zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße, wo sie ihre Flucht in einem dunklen VW Golf fortsetzten. Die Zeugin alarmierte folgerichtig die Polizei, die eine Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug einleitete.

Beamtinnen und Beamte konnten den VW in Höhe der Einmündung zur Höferstraße antreffen und stoppen. Im Auto konnten die Einsatzkräfte sowohl die Tasche mit den gestohlenen Flakons als auch weitere, augenscheinlich zuvor in einer anderen Parfümerie entwendete Parfümflaschen auffinden. Die Polizei stellte die Tatbeute mit einem geschätzten Gesamtwert von 1400 Euro sicher.

Die 28-jährige deutsche Fahrerin, ihr 21-jähriger Beifahrer und eine 26-jährige Mitfahrerin (beide mit einer bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigkeit) wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Das Auto wurde als Tatmittel beschlagnahmt.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten gegen die kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Gegenstand der aktuellen Ermittlungen ist derzeit die Frage, wo die übrigen Flakons von dem Trio zuvor entwendet wurden.

Hierzu bittet die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit um Hinweise.

