POL-ME: Polizei nimmt zwei Männer wegen des Verdachts der Hehlerei fest - Ratingen - 250180

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend, 22. Januar 2025, konnte die Polizei in Ratingen zwei junge Männer bei dem Versuch, eine zuvor gestohlene Bohrmaschine zu verkaufen, stellen. Die Polizei nahm die 24 und 25 Jahre alten Deutschen vorläufig fest.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

In der Nacht auf Mittwoch, 22. Januar 2025, brachen bis dato noch unbekannte Täter einen Opel Meriva an der Lise-Meitner-Straße auf und stahlen Werkzeug aus dem Auto. Nachdem der Fahrer des Autos den Vorfall zur Anzeige gebracht hatte, meldete sich der 36-Jährige am Nachmittag erneut bei der Polizei. Er gab an, dass die zuvor aus dem Opel entwendete Bohrmaschine auf einem Internetportal zum Verkauf angeboten werde.

Der 36-Jährige kontaktierte nach Absprache mit der Polizei den Verkäufer und täuschte ein Kaufinteresse vor. Gemeinsam traf man sich noch am gleichen Abend, gegen 19:30 Uhr, auf der Wittlaerer Straße in Tiefenbroich. Als zwei junge Männer dem 36-Jährigen die augenscheinlich zuvor gestohlene Bohrmaschine zum Kauf anboten, wurden diese von Zivilkräften der Polizei festgenommen.

Die Beamtinnen und Beamten brachten die kriminalpolizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Ratinger zur Polizeiwache und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei ein.

Gegenstand aktueller Ermittlungen ist derzeit die Frage, ob die 24 und 25 Jahre alten Täter nicht nur für den Verkauf, sondern auch für den Autoaufbruch verantwortlich gemacht werden können.

Um dies zu klären, fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Personen an der Lise-Meitner-Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

