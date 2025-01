POL-ME: 83-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Hilden - 2501078

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In Hilden ist am Mittwoch, 22. Januar 2025, ein 83-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12 Uhr befuhr eine 25-jährige Düsseldorferin mit ihrem VW Polo die Straße "Schalbruch" in Richtung Westring. An der Kreuzung "Schalbruch" / Westring hielt sie verkehrsbedingt an einem Stoppschild. Als sie wieder anfuhr, übersah sie einen von rechts kommenden 83-jährigen Düsseldorfer auf seinem Fahrrad.

Das Auto kollidierte mit dem Senior, der von seinem Fahrrad stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

