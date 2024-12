Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Rauchmelder verhindert größeren Schaden

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am gestrigen Abend um 21:16 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus in der Schöntaler Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Keller und den Kellerfenstern feststellbar. Bis auf zwei Personen die im Keller eigenständige Löschmaßnahmen durchführten, hatten alle das Wohnhaus verlassen. Die beiden Bewohner wurden durch einen Trupp unter Atemschutz ins Freie gebracht, dort durch die Feuerwehr erstversorgt und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Dieser brachte beide Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Durch den vorgehenden Angriffstrupp konnte Brandgut auf einer Arbeitsplatte in einem Keller vorgefunden. Um größeren Wasserschaden zu verhindern, wurde dieses mit einer Schuttmulde nach draußen verbracht und dort abgelöscht. Nach den durchgeführten Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei, zur Ursachenermittlung, übergeben. Die restlichen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Der Anrufer aus dem betroffenen Wohnhaus, welcher durch die Rauchmelder und die Nachbarn auf den Brand aufmerksam geworden war bedankte sich im Nachhinein noch bei den Einsatzkräften. Er habe jetzt wirklich bemerkt, wie wichtig die Feuerwehr sei, wenn man sie selbst erstmal benötigt.

