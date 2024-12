Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Hilfeleistung am Abend und Brandmeldealarm am Mittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am gestrigen Abend um 21:03 Uhr zu einem Gewerbebetrieb in der Straße "An der Knorr-Bremse" alarmiert. Hier war es zu einem Unfall mit einem Gabelstapler gekommen. Der Fahrer wurde an den Rettungsdienst übergeben. Da für die Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Durch diese wird jetzt ermittelt, warum der Gabelstapler von der Laderampe herabstürzte. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 60 Minuten beenden.

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Dienstag, 03.12.2024 um 11:16 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Hier hatte in einem Haus ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an den Haustechniker übergeben und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

