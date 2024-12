Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Sonntag

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am heutigen Sonntag um 10:21 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelmstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte schon im Eingangsbereich Brandgeruch wahrgenommen werden. Durch den Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass im Untergeschoss in einem Küchenbereich Milch beim Erwärmen angebrannt war und der angrenzende Bereich komplett verraucht war. Der Topf wurde ins Freie gebracht und die Räumlichkeiten mit einem Akkulüfter vom Rauch befreit. Eine Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet, konnte allerdings vor Ort verbleiben. Die Einsatzstelle wurde dem Hausmeister übergeben und der Einsatz konnte nach rund 70 Minuten beendet werden.

Leider kam es zu Beginn des Einsatzes zu einem unschönen Ereignis mit einem Autofahrer. Der Einsatzführungsdienst hatte den Kommandowagen in einer angrenzenden Einfahrt abgestellt, um den Rettungsweg für nachrückende Kräfte freizuhalten. Dieses passte einem Audifahrer allerdings nicht, sodass dieser sich zunächst hupend hinter das Fahrzeug stellte und anschließend mit quietschenden Reifen an dem Einsatzleiter vorbeifuhr. Die Polizei hat die Personalien des Fahrzeugführers aufgenommen und belehrte diesen ausgiebig.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell