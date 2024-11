FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Freitagabend

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitag, 29.11.2024 um 17:49 Uhr zu einer unklaren Lage in die Königstraße alarmiert. Hier sollte eine Gans von einem Lieferwagen angefahren worden sein. Weiterhin bekam die Leitstelle aber keine weiteren Informationen von dem Fahrer, da dieser kein Deutsch sprechen würde. Kurz vor Eintreffen an der Einsatzstelle wurde dem Kommandowagen dann mitgeteilt, dass der Fahrer das verletzte Tier aufgenommen habe und zur nahegelegenen Polizeiwache gefahren sei. Hier konnte die verletzte Gans im Laderaum des Transporters vorgefunden werden. Durch eine Feuerwehrangehörige mit sehr guten Fremdsprachenkenntnissen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Tier dem Fahrer vor sein Auto geflogen war. Die Gans wurde anschließend aufgenommen und der Rufbereitschaft des Ordnungsamtes übergeben. Durch diese wurde das Tier dann in das Tierheim transportiert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden dann am Abend um 22:27 Uhr zu einem Brand in einem Tankstellengebäude an der Grundschötteler Straße alarmiert. Bei Eintreffen des Einsatzführungsdienstes konnte schnell Entwarnung gegeben werden. In der Tankstelle brannte es nicht, sondern es hatte lediglich die Einbruchverneblungsanlage aufgrund einer Fehlbedienung ausgelöst. Um weiteren Notrufen vorzubeugen, da das Gebäude noch stark vernebelt war und der Nebel teilweise bis auf die viel befahrene Grundschötteler Straße zog, wurde das Objekt mit einem Lüfter kurzfristig entnebelt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Pächter der Tankstelle übergeben. Für die Feuerwehr, sowie den Rettungsdienst und die Polizei konnte der Einsatz nach 30 Minuten beendet werden.

