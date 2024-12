Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Rauchentwicklung in Küche

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am gestrigen Abend um 18:48 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Genossenschaftsweg alarmiert. Hier wurde den unverzüglich ausgerückten Einsatzkräften ein brennender Backofen in einer Küche gemeldet. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Kräfte war das Wohnhaus schon vorbildlich geräumt und dem Angriffstrupp wurde unverzüglich der entsprechende Wohnungsschlüssel ausgehändigt. Durch den Trupp konnte mittels einer Wärmebildkamera festgestellt werden, dass eine Herdanschlussdose in Brand geraten war, welche vom Bewohner allerdings schon abgelöscht worden war. Nachdem die komplette Wohnung stromlos geschaltet worden war, wurde die verbrannte Dose demontiert und ins Freie verbracht. Die Wohnung wurde anschließend noch belüftet. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet, konnten allerdings vor Ort verbleiben. Durch die Wohnstättengenossenschaft wurden die beiden Bewohner anderweitig untergebracht und eine Fachfirma mit der Instandsetzung der Elektrik beauftragt. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund 60 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell