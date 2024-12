FW-EN: Wetter (Ruhr) - 3 Einsätze am Wochenende für die Freiwillige Feuerwehr

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am gestrigen Abend um 18:48 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Genossenschaftsweg alarmiert. Hier wurde den unverzüglich ausgerückten Einsatzkräften ein brennender Backofen in einer Küche gemeldet. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Kräfte war das Wohnhaus schon vorbildlich geräumt und dem Angriffstrupp wurde unverzüglich ...

