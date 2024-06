POL-HAM: Telefonbetrüger bleiben erfinderisch - Mann aus Hamm übergibt fünfstellige Summe an Abholer

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft am Gewerbepark ist dem Besitzer ein fünfstelliger Verlust entstanden. Die unbekannten Eindringlinge haben gegen 3.40 Uhr am Sonntag, 2. Mai, ein Fenster gewaltsam aufgebrochen und sind auf diese Weise in den Laden gelangt. In welche Richtung die Täter schließlich mit dem Diebesgut flüchteten, ist ...

