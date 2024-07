Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Sander Wohnhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (09.07.) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Kürtener Straße im Stadtteil Sand eingebrochen.

Zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere des Wohnhauses und durchsuchten nahezu alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck von etwa unterem dreistelligem Wert und wenige Zigarettenpackungen. Nachdem die Bewohnerin den Einbruch bemerkt hatte, informierte sie unverzüglich die Polizei. Die Einbrecher konnten dennoch nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell