POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Geestland / OT Neuenwalde - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am 08.03.2025 ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Neuenwalde. Ein 78-Jähriger aus der Stadt Geestland beabsichtigte, von der Straße Dorfmitte nach links, auf die Debstedter Chaussee, abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Skoda Fabia eines 27-Jährigen, ebenfalls aus der Stadt Geestland, welcher von der Dorumer Straße kommend geradeaus weiter in Richtung Dorfmitte fuhr. Der VW Tiguan des Seniors und der Skoda stießen im Einmündungsbereich frontal zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer und eine 26-jährige Mitfahrerin im Skoda verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Nach derzeitigem Stand werden alle drei als leicht verletzt eingestuft. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000,- Euro geschätzt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Neuenwalde wurden ausgetretene Betriebsflüssigkeiten abgestreut.

