Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Senior bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen (09:15 Uhr) kam es im Einmündungsbereich Marienstraße/ Forellstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Ein 62-Jähriger aus Recklinghausen war mit seinem Auto auf der Forellstraße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Marienstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Der 91-Jährige aus Recklinghausen war auf der Marienstraße in Richtung Bochumer Straße unterwegs. Der Senior stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell